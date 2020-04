Maszynka do strzyżenia włosów BaByliss dostępna w Biedronce! Kupisz ją w niskiej cenie 

Biedronka wychodzi na przeciw potrzebom klientów i wprowadza do sprzedaży maszynkę do strzyżenia włosów.

W czwartek 16 kwietnia premier Mateusz Morawiecki przedstawił etapy rozmrażania gospodarki. Niestety w sprawach korzystania z usług fryzjerskich, w najbliższym czasie nic się nie zmieni. Jak się okazało, korzystanie z usług fryzjera, kosmetyczki czy korzystania z siłowni, możliwe będzie dopiero na końcu planu przygotowanego przez rząd, jednak konkretna data jest jeszcze nie znana.

Maszynka do strzyżenia włosów w Biedronce. W jakiej cenie?

Biedronka postanowiła wyjść na przeciw zapotrzebowaniom klientów i wprowadziła do swojej oferty maszynkę do strzyżenia włosów. Produkt, który oferuje popularna sieć to BaByliss Precision Cut E786E - nowość z linii BaByliss MEN. Produkt ten został dodatkowo wyceniony w bardzo atrakcyjnej cenie, ponieważ zapłacimy za niego tylko 99 zł.

Najnowsza oferta zostanie wprowadzona do sieci sklepów Biedronka już od poniedziałku 20 kwietnia i będzie dostępna aż do 2 maja lub do wyczerpania zapasów.

Jak informuje Biedronka, oferowane urządzenie jest niezwykle proste w obsłudze i oferuje 13 różnych długości strzyżenia. Zakres pracy wynosi od zaledwie 0,5 mm do 24 mm z dokładnością do 2 mm, więc bez problemu będzie można dostosować ją do własnych potrzeb. Regulację można ustawić za pomocą pokrętła. Urządzenie posiada ostrza ze stali nierdzewnej, które można łatwo zdjąć i umyć pod wodą.

To idealne rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy nie mogą doczekać się już wizyty u fryzjera, a zbyt długie włosy nie zapewniają mu komfortu.

