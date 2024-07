Moda w dzisiejszych czasach to w większości powielanie starych trendów, a stwierdzenie, że „wszystko już było” jest jak najbardziej na miejscu.



Tym razem do łask powraca stary i ograny do granic możliwości trend w makijażu. Jeszcze całkiem niedawno niebieskie rzęsy były uznawane za coś bardzo passe. Jednak na jesiennych pokazach na 2012/2013 rok znów się pojawiły.



Podobnie jak w latach 90. rzęsy powinny mieć kolor ultramaryny. Stella McCartney, która zdecydowała się na taki make up swoich modelek zaprezentowała go jako główny akcent makijażu. Reszta pozostaje niewidoczna –usta muśnięte brzoskwiniowym błyszczykiem, idealna cera ledwo muśnięta różem.



Kolor rzęs nawiązuje do garderoby modelek. Sukienki i marynarki w kolorze głębokiego indygo podbijają kolor makijażu. Świetnie także współgrają z ubraniami w kolorze brązu, beżu i bieli.



Takie rzęsy świetnie współgrają z ciemnymi włosami i oczami, nadają nieco egzotycznego looku. Blondynkom o jasnych oczach także pasują. Ważny jednak jest umiar – jeśli zdecydujesz się na taki tusz do rzęs, zrezygnuj z cieni, mocnego różu i szminki w wyraźnym kolorze. W przeciwnym razie będziesz wyglądała jak…. z lat 90. XX wieku :)

Reklama

kj