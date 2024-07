Nie żyje Przemysław Wałęsa, syn byłego prezydenta Lecha Wałęsy - podaje RMF FM. Jak dowiedzieli się dziennikarze radia, ciało 43-letniego mężczyzny znalazł wieczorem w mieszkaniu w Gdańsku członek rodziny.

Trwają czynności w sprawie. Na miejscu pracują policja i prokurator. Jak podaje Radio Zet, biegli po wstępnych badaniach wykluczyli udział osób trzecich. W poniedziałek zostanie przeprowadzona sekcja zwłok.

Kim był Przemysław Wałęsa?

Przemysław Wałęsa urodził się w 1974 roku jako trzeci z kolei z ośmiorga dzieci Danuty i Lecha Wałęsów. Polacy kojarzą go ze sprawą "pomroczności jasnej". Tym bowiem podczas procesu w 1995 roku jego obrońca tłumaczył spowodowanie przez młodego Wałęsę wypadku w stanie nietrzeźwym. Ostatecznie został za to skazany na rok i 9 miesięcy więzienia w zawieszeniu. W 2003 roku znów skazano go za jazdę po pijanemu na rok w zawieszeniu na trzy lata. Zatrzymany do kontroli drogowej miał prawie dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Przemysław Wałęsa pracował w straży granicznej. Był żonaty, miał dwóch synów. We wrześniu ub. roku jednemu z nich - Dominikowi, postawiono zarzuty w związku z atakiem z nożem na dziewczynę. Według mediów miał ją zranić w nogę, po czym uciec.

