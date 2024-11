Wiadomość o śmierci Tomasza Kolmasiaka przekazał portal Radomsko24. Dziennikarz współpracował z serwisem przed odejściem. Redakcja poinformowała, że mężczyzna zmarł w piątek, 8 listopada. Z komunikatu opublikowanego przez prasę wynika, że 40-letni mężczyzna zmagał się z poważną chorobą.

Wieści o śmierci Tomasza Kolmasiaka wywołały duże poruszenie w mediach. Poruszeni odejściem dziennikarza są nie tylko jego rodzina i bliscy, ale także koledzy oraz koleżanki z pracy. Redaktor Piotr Czarnyszewicz pożegnał go bardzo krótkim, ale ciepłym wpisem na Facebooku. Do kondolencji dołączyła się też redakcja Radomsko24.

Tomasz Kolmasiak był nie tylko dziennikarzem, ale także osobą, która z pasją podchodziła do swojej pracy. Jego artykuły i reportaże były pełne zaangażowania, a jego umiejętność przedstawiania informacji w przystępny sposób sprawiała, że cieszył się dużym zaufaniem wśród czytelników. Dla Tomasza dziennikarstwo było nie tylko zawodem, ale także misją. Tomek pozostanie w pamięci jako osoba, która inspirowała innych do działania i poszukiwania prawdy. Jego dziedzictwo będzie trwać w sercach tych, którzy mieli przyjemność go znać

– czytamy na stronie serwisu.