Smutne wiadomości w sobotnie popołudnie. W wieku 94 lat zmarł Franciszek Walicki nazywany "ojcem polskiego rocka". O jego śmierci poinformowała radiowa Trójka.

Reklama

Nie żyje Franciszek Walicki

Muzyk był kompozytorem i autorem tekstów wielu przebojów, a w później także dziennikarzem muzycznym. To on jako pierwszy wprowadził pojęcie "big beat" - polskie określenie muzyki rock'n'rollowej. Przyczynił się do stworzenia zespołów takich jak Rhythm and Blues, Czerwono-Czarni czy Niebiesko-Czarni. Współpracował między innymi z Czesławem Niemenem, Adą Rusowicz, Urszulą Sipińską, Piotrem Szczepanikiem czy Krzysztofem Klenczonem.

Rodzinie i najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia.

Zobacz także

Reklama

Wybitny muzyk - Franciszek Walicki