W Krakowie, z piątku na sobotę o trzeciej w nocy, doszło do tragicznego wypadku przy Moście Dębnickim. Kierowca samochodu osobowego wpadł w poślizg, w wyniku czego dachował. Zginęły aż cztery osoby:

Jednym z pasażerów był Patryk, syn Sylwii Peretti, znanej z show TTV "Królowe życia".

Informację o śmierci 24-letniego syna Sylwii Peretti, uczestniczki show TTV "Królowe życia", potwierdził jej menadżer:

Tak, to potwierdzona wiadomość. Dzisiaj o 3 w nocy Patryk jako pasażer samochodu zginął w tragicznych okolicznościach. Jest to tragedia dla Sylwii i dla nas wszystkich. To się zdarzyło dosłownie przed chwilą… Patryk nie kierował, miał doświadczenie. Stracili panowanie nad samochodem. Okoliczności tragedii cały czas są ustalane - powiedział w rozmowie z serwisem Pudelek.pl.