Caroline Derpienski to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych celebrytek. Modelka pojawiła się nagle i niespodziewanie w polskim show-biznesie, wywołując spore zamieszanie. Celebrytka zdążyła się już pokłócić z kilkoma gwiazdami, m.in Katarzyną Nosowską i Sandrą Kubicką. O co tak naprawdę jej chodzi? Niektórzy internauci uważają, że to wykreowana postać i to, co mówi, niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. W rozmowie z naszą reporterką opowiedziała o swoim życiu prywatnym. Okazuje się, że już nie mieszka z ukochanym "Dżakiem".

Caroline Derpienski ukrywa informacje o swoim domu: "W naszych rodakach wzbudziłoby to ogromną zazdrość"

Choć nie wiemy jeszcze, czy to zjawisko sezonowe, czy może dłuższa rola, o tej celebrytce usłyszała już cała Polska. Caroline Derpienski wywołuje skrajne emocje. Niektórzy uważają, że modelka po prostu wykorzystuje szansę i zarabia na show-biznesie, tworząc medialną kreację. Inni uderzają w nią i uważają, że powinna jak najszybciej zniknąć z sieci. Na to jednak chyba już za późno. Niedawno Derpienski pojawiła się w programie Kuby Wojewódzkiego. Ostatnio udzieliła wywiadu też naszej reporterce, której opowiedziała o swoim codziennym życiu. Zdradziła, że nie mieszka z partnerem.

Mieszkam osobno z partnerem, ponieważ nasz związek, gdy mieszkaliśmy razem, nie wyszedł. Długo się kłóciliśmy. Zrozumiałam, że jeśli chce się utrzymać związek na takim wczesnym etapie zakochania, to trzeba dać sobie przestrzeń. Jak dwie osoby siedzą sobie na głowie, to jest to szkodliwe wręcz. Także ja mam swoją przestrzeń, partner ma swoją przestrzeń — wyjaśniła.

Dlaczego Caroline Derpienski nie pokazuje swojego domu i ukrywa informacje o tym, gdzie i w jakich warunkach naprawdę mieszka? Celebrytka zaznaczyła, że zamierza chronić swoją prywatność, by nie budzić niezdrowego zainteresowania wśród rodaków. Obawia się, że wywołałaby dużą zawiść. Ujawniła, że ma to również związek z jej zajęciem. Modelka — jak twierdzi — handluje diamentami.

Specjalnie to przygotowałam, ponieważ mieszkam w mieszkaniu, które jest nie na mnie. Przygotowałam wszystko tak w swoim życiu, żeby nikt się nie dowiedział, gdzie tak naprawdę mieszkam. W naszych rodakach wzbudziłoby to ogromną zazdrość, czego chcę uniknąć. Po drugie ja handluję diamentami i nie chcę, żeby ktoś mi się włamał i wiedział, gdzie mieszkam. Zacieram ślady, wynajmuję innym mieszkania na siebie, pomagam, jak mogę. Jeżeli chodzi o moje posiadłości, to większość na szczęście nie jest na mnie. Umiem dbać o swoje biznesy — przekazała.

Skąd wokół życiorysu Caroline Derpienski tyle niejasności? Czy modelka utrzymuje kontakt z Polakami w Nowym Jorku? Co sądzi na temat informacji na temat jej życia prywatnego, które wyciekły w sieci? Dowiecie się, oglądając nasz materiał wideo.

W wywiadzie udzielonym naszej redakcji Caroline Derpienski mówi m.in. o pozwach przeciwko Katarzynie Nosowskiej i Sandrze Kubickiej.