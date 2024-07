Chociaż stacja TVN powoli szykuje się do produkcji 2.edycji programu „X-Factor”, to wciąż nie wiadomo, kto tym razem będzie oceniał uczestników. W mediach coraz częściej pojawiają się informacje, według których to Maja Sablewska pożegna się z muzycznym show.

- Chodzą słuchy, że kierownictwo stacji chce rozwiązać z nią umowę. Była najmniej wyrazistym członkiem jury- zdradził w rozmowie z „Na Żywo” pracownik stacji TVN.

Według informacji tygodnika, wolne miejsce po Sablewskiej może zająć Nergal! Producenci są ponoć bardzo zainteresowani współpracą z kontrowersyjnym muzykiem.

Plotki o zmianach w programie najwyraźniej nie spodobały się byłej menedżerce Dody.

- Wierzę, że TVN wybierze najlepiej jak powinna. Byłoby mi przykro, gdybym nie wzięła udziału w kolejnej edycji, ale co ma być to będzie- wyznała Sablewska.

Wygląda więc na to, że Maja Sablewska nie zamierza rezygnować z udziału w „X-Factor”…

A Wy kogo wolelibyście oglądać w programie, Sablewską czy Nergala?

