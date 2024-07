Obecność Nergala w „The Voice of Poland” nie spodobała się wielu osobom, które głośno apelowały o usunięcie Darskiego z programu. Grono przeciwników Nergala ciągle się powiększa, jednak sam muzyk nie zamierza rezygnować z udziału w muzycznym show TVP2.

- Ponoć żyjemy w demokracji i pluraliźmie. Zgadza się, czy coś mi się pomyliło? Zresztą nie ma o co kruszyć kopii. Wybaczam im, albowiem nie wiedzą co czynią. Walczą w obronie religii, której fundamentowi, czyli prawu do wolnego wyboru, zaprzeczają- wyznał w rozmowie „Newsweekiem” Darski.

Juror rozrywkowego programu najwyraźniej nie przejmuje się oskarżeniami i kolejnymi atakami na jego osobę. Darski zapewnił, że „kotów na wizji jeść nie będzie”…

