To było zaskoczeniem dla wszystkich. Związek Moniki Richardson i Zbigniewa Zamachowskiego urósł do rangi skandalu i to właśnie na łamach magazynu Viva! znana prezenterka i dziennikarka opowiada o miłości do znanego aktora.

W najnowszym numerze znajdziecie również artykuł o drugim pokoleniu najbogatszych Polaków. Dowiedzcie się jak wyglądają i czym zajmują się dzieci Niemczyckich, Soszyńskich, Staraków i Wejchertów.

A do tego Kamil Stoch i Carla Bruni. A dla kochających styl aż 43 strony o modzie i urodzie!

Zachęcamy do lektury, która do kiosków trafi już jutro!