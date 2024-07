Już jutro w sklepach pojawi się nowy numer magazynu "Viva!". Bohaterką wydania jest jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci ostatnich tygodni - Natasza Urbańska, która pozuje pierwszy raz na okładce z córką Kalinką.

Artystka ma swoje 5 minut w mediach, a to wszystko za sprawą teledysku do piosenki "Rolowanie", który wywołał prawdziwą burzę medialną. Na fali rozgłosu i w anturażu skandalu, w nowym numerze "Vivy!" gwiazda opowie o tym, co jej daje siłę do walki.

Ponadto w numerze znajdziemy również wywiad z mężem Kory - Kamilem Sipowiczem, który opowiedział o chorobie wokalistki, a także coś dla fanów kina - rozmowa z Wojciechem Smarzowskim.

Do magazynu dołączony jest również dodatek - magazyn "Styl życia" czyli 36 stron o modzie i urodzie na Walentynki.

Nowa "Viva!" już w czwartek za 2,99. Do kupienia również z 1. tomem czarnej serii - powieścią "Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet".

