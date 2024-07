Uczestniczki trzeciej edycji "Top Model" cały czas odcinają kupony od szybko zdobytej popularności. Większość dziewczyn niestety przepadła i nikt już o nich nawet nie pamięta, jednak kilkoro z nich znakomicie odnalazło się w show-biznesie i pracuje na swoją karierę.

Jedną z nich jest Justyna Pawlicka, która zaczęła brylować na salonach jeszcze, gdy "Top Model 3" było emitowane w telewizji. Modelka pojawiła się na ściance pierwszy raz na ostatnim pokazie Macieja Zienia i z uśmiechem na twarzy pozowała z Natalią Siwiec.

Po zakończeniu programu Pawlicka znakomicie odnalazła się w branży. Można powiedzieć, że tak samo jak Siwiec w pełni wykorzystała swoją atrakcyjność i zrobiła kilka kampanii reklamowych strojów kąpielowych oraz rozebrała się w miesięczniku dla mężczyzn. TVN.pl spytało ostatnio Natalię, jak ocenia poczynania młodszej koleżanki i czy nie boi się z jej strony konkurencji. Przypomnijmy: Jeszcze nie wygrała "Top Model", a już lansuje się na salonach

- Nie broń Boże! Nie uważam, żeby ktokolwiek był dla mnie konkurencją. Justyna jest bardzo ładną dziewczyną. Mam nadzieję, że będzie sobie radziła jak najlepiej w show-biznesie. Będzie spełniała swoje marzenia, robiła to czego pragnie. Nie jest to dla mnie rywalką, z którą muszę w jakiś sposób dyskryminować czy walczyć z nią. Mam nadzieję, że bardzo dobrze się jej powiedzie we wszystkim - powiedziała Siwiec.