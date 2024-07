Justyna Pawlicka to jedna z najbardziej charakterystycznych uczestniczek trzeciej edycji programu "Top Model". Nie do końca dysponuje warunkami, aby stać się modelką high fashion, o czym sama mówi otwarcie, ale ujmuje swoim pięknym uśmiechem i pozytywną energią. Jako jedyna też zaczęła już karierę na salonach. Przypomnijmy: Justyna Pawlicka na pokazie Zienia

Wczoraj dla Justyny dalszy udział w programie dobiegł końca (zobacz). To nie zraziło jej jednak co do planów na realizację swoich marzeń o karierze w show-biznesie. Pawlicka liczy na karierę i komercyjne zlecenia - sesje zdjęciowe, reklamy. Na wspomnianym pokazie Zienia, dziewczyna pozowała razem z Natalią Siwiec i okazuje się, że nie był to przypadek. W rozmowie z AfterParty.pl Pawlicka zdradziła, że dostała propozycję wystąpienia w filmie, w którym zagrać ma również Natalia.



Ja bym chciała pójść w komercję, to byłoby coś, w czym bym się spełniła. Zdaję sobie sprawę, że moja uroda i atuty zewnętrzne nie pozwolą mi zostać modelką high fashion. Ale mam predyspozycje do komercyjnych zleceń. Będę próbowała swoich sił w komercyjnej fotografii, reklamie i mam nadzieję, że się uda i ktoś mnie zauważy. Teraz dostałam propozycję wystąpienia w filmie, gdzie miałaby zagrać też Natalia Siwiec, ale to na razie wszystko jest w fazie planów i propozycji. Jestem też zapraszana na różne imprezy, żeby je uwiecznić swoją obecnością i to też jest miłe - wyznała w rozmowie z AfterParty.pl.

Wydaje się, że Justyna ma duże szanse na zaistnienie w polskim show-biznesie - jest odważna, uśmiechnięta i poznaje tajniki środowiska szybciej niż koleżanki z programu. Czy będzie największą wygraną "Top Model"?

