Miniony weekend był wielkim wydarzeniem w życiu Julii z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Bohaterka show pokazała się swoim fanom na Instagramie w bardzo kobiecej odsłonie. W krótkiej sukience odsłoniła zgrabne nogi, a pod postem posypały się liczne komplementy. Fani nadal nie mogą uwierzyć, że to ta sama, niepewna siebie Julia, którą mieli okazję poznać w programie.

W 6. edy.cji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" Julia nie znalazła upragnionego szczęścia. Po tym jak telewizyjny mąż - Tomasz - niejednokrotnie niepochlebnie komentował jej wygląd, uczestniczka show postanowiła wziąć się za siebie i zgubić zbędne kilogramy. Od tamtego momentu Julia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" sporo schudła i dziś zachwyca nie tylko zgrabną sylwetką, ale też większą pewnością siebie.

Idealną okazją do zaprezentowania nowej wersji siebie okazał się być miniony weekend, podczas którego Julia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wybrała się na ślub swojego taty, na który długo wyczekiwała. Swoim wyglądem uczestniczka show pochwaliła się za sprawą Instagrama, gdzie wylądowało zdjęcie odmienionej Julii:

- Ślub i wesele za Nami, poprawiny również zaliczone, więc teraz chwila na oddech i wracamy do rzeczywistości - podsumowała miniony weekend.

Na jej instagramowym profilu nie zabrakło także zdjęcia z wybranką taty, którą mieliśmy okazję poznać w eksperymencie TVN-u "Ślub od pierwszego wejrzenia":

- No to chlup ???? ostatnie chwile przed przyjęciem oficjalnie naszego nazwiska ????

Nasza relacja jest naprawdę wyjątkowa i bardzo rzadka. Kto by pomyślał, że można mieć w jednej osobie macochę i przyjaciółkę?!????❤ - skwitowała uczestniczka show.