Natalia Kukulska lubi modę i zawsze jest ciekawie ubrana. Ale czy wydaje fortunę na markowe ciuchy? Kukulska przyznała, że ma pecha do markowych rzeczy i nigdy za nie nie przepłaca. Oduczyła się kupować markowe rzeczy po incydencie z drogą torebką, którą miała zaledwie 3 dni. A do tego uważa, że kupowanie niebotycznie drogich butów jest niemoralne. Co jeszcze powiedziała Kukulska?

Nie mam takich butów, na które zbieram pieniądze, dla których odmówiłabym sobie wszystkiego, żeby je mieć. Dlatego że pewne ceny butów są niemoralne i uważam, że nie można wydawać tak wielkich pieniędzy na ciuchy, zawsze mam z tym problem. Czasami byłoby mnie na to stać, ale myślę sobie, że byłoby to nieodpowiednie. Nie można dać się zwariować. Wszystko co materialne przemija, się niszczy - mówi w wywiadzie Natalia Kukulska.

Pamiętam kupiłam sobie taką droższą torbę. Położyłam ją gdzieś na podłodze, gdzie się ubrudziła smarami, bliska mi osoba chciała mi pomóc, włożyła ją do odplamiacza, a ta torba miała różne rodzaje skór i wszystko się zafarbowało, więc ja mam pecha do rzeczy markowych. Z racji swojego zawodu często współpracuję z młodymi projektantami, często są to wymiany barterowe. Wypożyczam rzeczy na scenę, albo ktoś projektuje je dla mnie, a potem ja je oddaję. Nie dajmy się zwariować, ciuchy to nie wszystko - mówi Kukulska.

Natalia Kukulska jednak lubi oglądać ładne rzeczy, bo pojawiła się na otwarciu luksusowego butiku z butami.

Natalia Kukulska lubi eksperymentować z modą.

