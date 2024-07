Natalia Jakuła przygotowuje się do narodzin dziecka! Partnerka Tomasza Iwana już niebawem urodzi swoje pierwsze dziecko. Okazuje się, że ostatnie tygodnie przed tym wydarzeniem ciężarna gwiazda poświęciła na kompletowanie wyprawki dla synka. Na swoim profilu na Instagramie i na blogu przyszła mama zdradziła, co udało się jej kupić. Ostatnio pokazała, w jakim wózku będzie wozić chłopca a teraz zaprezentowała resztę przygotowanej wyprawki, którą jak się okazuje skompletowanie było dla ciężarnej gwiazdy sporym wyzwaniem.

Do 7 miesiąca (dzięki Bogu, że nie urodziłam wcześniej), starałam się poukładać w głowie, czego ja właściwie potrzebuję dla siebie i Juniora do porodu, czego do domu, jaki zrobić pokój, jaki wózek, itp. CZARNA MAGIA, ratunku!! To jak wylądować na Marsie i budować tam domek. Wcale się tym wcześniej nie interesowałam, a nawet będąc u znajomych z dziećmi, widziałam te kosmiczne sprzęty, ale nie dociekałam, do czego służą… Teraz musiałam - zaczyna swój wpis na blogu mamypower.pl