Ostatnie tygodnie nie były dla Katarzyny Dowbor najłatwiejsze, szczególnie z uwagi na nagłe zakończenie pracy z Polsatem, dla którego poświęcała się od 10 lat. Najgorszym ciosem było odebranie jej roli gospodyni programu "Nasz Nowy Dom", który był dla niej najważniejszym i najbardziej emocjonalnym zawodowym projektem. Na szczęście przyszedł czas na nowe wyznania, a Katarzyna Dowbor podzieliła się kolejną dobrą nowiną i przyznaje, że sama już odlicza dni.

Reklama

Katarzyna Dowbor nie kryje radości

Katarzyna Dowbor straciła pracę w "Nasz Nowy Dom" i zakończyła współpracę z Polsatem w trybie nagłym. Była to decyzja nowego dyrektora programowego Edwarda Miszczaka, który postanowił odświeżyć stację i postawić na nowe twarze. W sieci wybuchła afera, i chociaż sama Katarzyna Dowbor była załamana, to wsparcie internautów sprawiło, że uwierzyła, że poradzi sobie z tą zmianą.

Aktualnie Katarzyna Dowbor pracuje nad nowym programem, ale to nie koniec rewelacji w jej życiu. W tym roku przypada wyjątkowe święto. Katarzyna Dowbor szykuje się już do obchodów 40-lecia swojej pracy zawodowej. Jak planuje spędzić ten wyjątkowy dzień? Zdradziła co nieco fanom.

Zobacz także: Elżbieta Romanowska pierwszy raz o "Nasz nowy dom", Katarzynie Dowbor i hejcie!

Okazuje się, że Katarzyna Dowbor zamierza uczcić 40-lecie pracy zawodowej, łącząc dwa ważne dla siebie wydarzenia, które nastąpią po sobie tuż pod koniec sierpnia.

Kochani, tegoroczny sierpień będzie dla mnie wyjątkowy! Po pierwsze, dlatego że po raz 25. odbędą się Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd, czyli tzw. Art Cup. Tegoroczne zawody odbędą się 26 i 27 sierpnia w sąsiedztwie bajkowego pałacu w Mosznej w woj. opolskim. A po drugie, dlatego że będziemy w Mosznej świętować czterdziestolecie mojej pracy zawodowej. Bardzo się cieszę i już nie mogę się doczekać! ???? Zapraszam! ???? - ogłosiła radosną nowinę prezenterka.

Instagram/Katarzyna Dowbor

Zobacz także: Katarzyna Dowbor gorzko o zwolnieniu z Polsatu: "Poczułam się upokorzona"

Reklama

Katarzyna Dowbor jest prywatnie nie tylko miłośniczką koni, ale i właścicielką stajni, którą wybudowała obok swojego domu specjalnie dla swoich podopiecznych: klaczy Rodezji, hucułki Surmy oraz Bosmana, nazywanego przez prezenterkę pieszczotliwie Wojtusiem. Prezenterka jest również pomysłodawczynią organizacji Jeździeckich Mistrzostw Gwiazd, na które zaprosiła fanów. Odbywają się od 1998 roku. Nic dziwnego więc, że to właśnie w Mosznej podczas 25. edycji zawodów Art Cup prezenterka zamierza świętować 40 lat udanej kariery. Gratulujemy i życzymy wielu kolejnych!