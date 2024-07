W listopadzie na sklepowe półki trafiło bardzo dużo nowości kosmetycznych, które przypominają nam o zbliżającej się zimie. W tym miesiącu bardzo spodobał się nam róż do policzków marki Artdeco. Urzekły nas wytłaczane na jego powierzchni gwiazdki. Fajną propozycją jest również: ochronny krem do twarzy od AA, balsam do ust Oillan, paleta cieni do powiek Misslyn i krem pod oczy Avene.

Przeczytajcie więcej o nowościach kosmetycznych

Jednak zdecydowanym numerem 1 w tym miesiącu jest lakier do ust od marki Astor. Ma intensywny kolor, dobrze kryje i daje bardzo modne, matowe wykończenie. Dodatkowym plusem jest doskonała trwałość. Wy już macie coś na oku?

W naszej galerii znajdziecie więcej nowości kosmetycznych: