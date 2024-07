Tydzień temu zakończyły się castingowe odcinki do szóstej edycji "Must Be the Music". Przed nami koncerty na żywo, podczas których zaśpiewają najlepsi wykonawcy, którzy zachwycili jurorów swoim talentem i osobowością.

Przed pierwszym odcinkiem muzycznego show na żywo postanowiliśmy przypomnieć wam najlepsze teksty Elżbiety Zapendowskiej z castingów tej edycji programu. Jurorka w swojej telewizyjnej karierze zasiadała już w trzech składach oceniających wokalne popisy. Od 3 lat można ją oglądać w „Tylko muzyka. Must be the music”, gdzie słynie z ciętych ripost, celnych uwag i bezkompromisowości, którą tak cenią sobie widzowie.

Przypominamy również, że już w najbliższą niedzielę o 20.00 w Polsacie pierwszy z półfinałowych odcinków „Must Be the Music”.

