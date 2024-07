7 z 12

"Żurnal" to pierwszy magazyn nonprofit w Polsce, który jest tworzony na światowym poziomie i dostarczany do ekskluzywnych miejsc w kraju. Okładka premierowego numeru z Honoratą Wojtkowską z "Top Model" była tak mocno pożądana przez czytelników, że magazyn został dodrukowany, a niektórzy sprzedawali go na Allegro. Pierwsze wydanie doczekało się również reedycji, we współpracy ze szwedzkim koncernem H&M. I pomyśleć, że wystarczyło tylko kilka oryginalnych pomysłów znanych osobistości: Karoliny Korwin Piotrowskiej i Piotra Hulla. Gdyby magazyn trafił do regularnej sprzedaży, konkurencja miałaby spory orzech do zgryzienia...

