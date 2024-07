Wszelkie rankingi popularności cieszą się sporą popularnością widzów, którzy z chęcią śledzą, czy ich ulubiona produkcja zdobywa coraz większą popularność. Pierwszy sprawdzian mają już za sobą nowe programy rozrywkowe i seriale. Przypomnijmy: "Mamy Cię" i nowe seriale z Brodzik i Schejbal miały być hitami TVN. Są już wyniki oglądalności

Tymczasem wirtualnemedia.pl przygotowały ranking najbardziej dochodowych reklamowo seriali na przestrzeni ostatniej dekady (2004-2014). Co to oznacza? To właśnie te produkcje są najatrakcyjniejsze dla producentów, a więc stacjom przynoszą największe pieniądze. Kwoty robią ogromne wrażenie. Bezkonkurencyjny okazał się serial "Na wspólnej", który jako jedyny zarobił ponad 2 miliardy złotych! Oto pierwsza 10.:

1. „Na Wspólnej” – TVN - 2 079 719 150,00 zł

2. „Pierwsza Miłość” – Polsat - 1 953 663 798,00 zł

3. „M jak Miłość” – TVP2 - 1 418 402 349,00 zł

4. „W11 - Wydział Śledczy” – TVN - 1 417 066 915,00 zł

5. „Świat według Kiepskich” – Polsat - 1 214 143 280,00 zł

6. „Samo Życie” – Polsat - 978 951 320,00 zł

7. „Barwy Szczęścia” – TVP 2 - „Barwy Szczęścia” – TVP 2

8. „Dlaczego Ja?” – Polsat - 834 607 125,00 zł

9. „Detektywi” – TVN - 820 773 385,00 zł

10. „Klan” – TVP 1 - 808 400 685,00 zł

W 2014 roku najbardziej dochodowa okazała się "Pierwsza Miłość" (225 934 780,00 zł). Spodziewaliście się?

