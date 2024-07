2 z 4

W głowie się nie mieści Inside Out



„To najlepszy film Pixara od lat!” – komentują zachwyceni widzowie najnowsze dzieło Pete'a Doctera, reżysera, który na swoim koncie ma m.in. głośny „Odlot”. Tym samym stawiają go na jednej półce wraz z takimi kultowymi filmami jak „Toy Story”, „Gdzie jest Nemo?” czy „WALL-E”. Trudno o lepszą rekomendację przed wybraniem się do kina. Szczególnie w sytuacji, gdy ekrany zalewa coraz więcej przeciętnych animowanych produkcji z całego świata. „W głowie się nie mieści” zjada je wszystkie na śniadanie budząc zachwyt wszędzie tam, gdzie tylko się pojawia.



Przygotujcie się więc wraz z całą rodziną na podróż do... wnętrza umysłu 11-letniej Riley, gdzie swoje królestwo ma pięć emocji – Radość, Strach, Gniew, Odraza i Smutek. To one sterują samopoczuciem właścicielki i są odpowiedzialne za jej humory. Problemy zaczną się wraz z przeprowadzką Riley i jej rodziców do San Francisco. Rządząca do tej pory Radość będzie musiała uznać wyższość reszty emocjonalnego towarzystwa.



