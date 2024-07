Na początku września ruszyła 10. edycja show "Must Be The Music". Jak udało nam się dowiedzieć, jedną z uczestniczek najbliższego odcinka będzie 22-letnia drag queen Samanti! W końcu scena polsatowskiego show jest otwarta dla wszystkich!

Reklama

“Na co dzień jestem transwestytą, a teraz chciałam się sprawdzić jako drag queen na scenie muzycznej. To jest mój debiut. Co się nie dośpiewa, to się dowygląda”, zdradziła Samanti w rozmowie z Maćkiem Rockiem.

Podczas castingu 22-latka wykona utwór Donatana i Cleo "My Słowanie". Specjalnie na ten występ kupiła ubrania z charakterystycznymi góralskimi akcentami.

“Jestem à la Cleo w ciąży”, żartowała na scenie Samanti.

Na co dzień Samanti studiuje i pracuje we Wrocławiu. Czy przypadnie do gustu Korze i Eli Zapendowskiej? Okaże się już podczas emisji najnowszej edycji "Must Be The Music".