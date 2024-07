Chłodne dni i nieprzyjemny wiatr już solidnie dają się nam we znaki. To najwyższy czas, żeby wyciągnąć z szafy ciepłe swetry, szaliki i płaszcze.

Reklama

Przeczytajcie więcej o modowych nowościach na jesień 2014

Te ostatnie to jeden z podstawowych elementów jesiennej i zimowej garderoby, dlatego warto wybrać model, który będzie idealnie do nas pasował. Na pierwszy rzut oka to zadanie może wydawać się łatwe. Jednak kiedy zobaczymy jak duży mamy wybór sprawa zaczyna się komplikować. Z kołnierzem, szlafrokowe, z kapturem, zdobione futerkiem, ze skórzanymi wstawkami, zapinane na guziki, z paskiem na wysokości talii.

Reklama

My dzisiaj postanowiłyśmy przygotować dla was przegląd płaszczy bez kołnierza, które są bardzo modne, ale mało popularne. Zapewne myślicie, że są niepraktyczne! Przecież nie ochronią przed zimnem szyi. To prawda! Jednak tak upragnione ciepło zapewnią wam bardzo modne w tym sezonie grube szaliki.

W naszej galerii znajdziecie więcej płaszczy bez kołnierza: