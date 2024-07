Jest młoda, piękna, utalentowana... i bogata. Tylko w tym roku do kieszeni Ani Muchy może trafić 800 tysięcy złotych. Tym samym aktorka nie powinna mieć żadnych powodów do zmartwień.

Serial "Prosto w serce", w którym gra Mucha, przyniósł jej ponad 500 tysięcy złotych. Aktorka gra również w serialu "M jak Miłość". Już wkrótce zacznie także kręcić nowy film. Wtedy do jej kieszeni ma trafić około 250 tysięcy złotych.

- Ania uwielbia dużo pracować. Na planie do "Prosto w serce" jest od 8 rano do 8 wieczorem. Ma wolne tylko weekendy, ale to ją napędza i daje stabilizację finansową – mówi menadżer Muchy, Filip Mecner, w Super Expressie.- Ania dostaje różne propozycje. Coraz więcej scenariuszy do niej wpływa. Nowy film będzie kręciła albo w wakacje, albo na jesieni – dodaje.

Jak widać, dobra passa aktorki trwa. Wszelkie znaki wskazują, że Ani Muchy na ekranie w najbliższym czasie będzie sporo. Cieszycie się?

daks