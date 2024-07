Anna Mucha raczej nie lubi swojej przyjaciółki po fachu Nataszy Urbańskiej. Najpierw rozłożyła ją na łopatki w finale X edycji "Tańca z gwiazdami", co Urbańska skwitowała wymowną miną, a teraz zapewniła wszystkich, że oglądanie XIII edycji tanecznego show z Nataszą w roli głównej to zbyt duży wysiłek.



- Ja oddałam całe swoje serce dziesiątej edycji, w związku z tym nie wiem, czy będzie mi jeszcze wystarczyło serca na trzynastą edycję. Natasza Urbańska mnie jeszcze nie przekonuje do tego, żeby sobie kupić telewizor, sorry - powiedziała Faktowi aktorka.

Oj, chyba będzie foch na Annę...

elv