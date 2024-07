Monika Zbrojewska, wiceminister sprawiedliwości, zmarła w piątek w ubiegłym tygodniu. W środę jej siostra znalazła ją nieprzytomną w mieszkaniu. Po trzech dniach śpiączki polityk zmarła. Na początku mówiło się o tym, że Zbrojewska przedawkowała leki.

Dziś tabloid zastanawia się, czy ktoś nie przyczynił się do śmierci byłej wiceminister. Według relacji krewnego Zbrojewskiej, rodzina zmarłej nie ma pojęcia, czy było to samobójstwo czy przypadkowe przedawkowanie leków:

W środę próbowała dodzwonić się do niej siostra. Pojechała do jej łódzkiego mieszkania sprawdzić, co się dzieje. Znalazła ją nieprzytomną. Wszystko wskazuje na to, że wzięła dużą ilość lekarstw. Nie zostawiła listu pożegnalnego. - mówi krewny Zbrojewskiej