Wczoraj w Warszawie odbył się pokaz pierwszego odcinka serialu "Miłość na bogato". Pojawiła się na nim cała obsada, a najwięcej emocji wywołały Marcela Leszczak i Monika Pietrasińska, która odsłoniła sporo ciała w obcisłej sukience. Przypomnijmy: Piękne i młode gwiazdy na wielkiej premierze serialu "Miłość na bogato"

Seksowna celebrytka zasłynęła sesjami zdjęciowymi dla krajowych wydań CKM-u, a także rozkładówką w amerykańskim Playboyu. Wielu internautów zwróciło uwagę na to, iż Monika nie stroniła raczej od wizyt w gabinecie chirurga plastycznego. Co na to sama Pietrasińska?



Mam takie motto - lepiej mieć jedną rzecz pięknie poprawioną niż wszystko brzydkie - skomentowała przewrotnie w rozmowie z AfterParty.pl

Na premierowym pokazie pierwszego odcinka "Miłości na bogato", w którym gra jedną z głównych ról, Pietrasińska pojawiła się w seksownej, prześwitującej sukience mocno eksponującej dekolt i nie tylko. Wygląda też na to, że celebrytka nie miała na sobie bielizny. Czy planuje zatem karierę w polskim show-biznesie opartą na kontrowersji i skandalu? W rozmowie z AfterParty.pl przyznaje, że jest osobą śmiałą i zadziorną, ale ewentualne skandale z jej udziałem mogą być jedynie wynikiem spontanicznych decyzji, a nie przemyślanej strategii.



Nie chciałabym, żeby to wszystko co się dzieje opierało się na skandalach w moim przypadku, bo chciałabym udowodnić, że jednak coś potrafię. Nie widzę się w takiej sytuacji, w której pojawiam się z kimś lub mówię coś tylko po to, żeby wywołać aferę. Jeżeli coś takiego będzie miało miejsce to zupełnie nieświadomie. Największy skandal i temat do rozmów i tak daje pokazanie ciała, więc to już mam za sobą - powiedziała w rozmowie z nami.

