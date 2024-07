Na gali Doskonałość Roku Twojego Stylu pojawiło się kilkanaście gwiazd. Jednak tylko jedna z nich wzbudziła ogromne zainteresowanie fotoreporterów - Monika Olejnik. Dziennikarka pojawiła się w bardzo oryginalnej stylizacji, przepełnionej kolorami i mnóstwem dodatków. Przypomnijmy: Czartoryska, Olejnik, Foremniak na gali Doskonałość Roku Twojego Stylu

Look dziennikarki wzbudził skrajne opinie. Okazuje się, za ten strój wymyśliła sama dziennikarka. Co ciekawe, Olejnik zrezygnowała ze światowych marek, które zazwyczaj ma na sobie, a postawiła na sukienkę z siecówki:

Nikt mnie nie ubierał. To był mój pomysł. W tej sukience wystąpiłam wcześniej w "Kropce nad i", a później dodała do niej futerko o pokazałam się na imprezie. Nie zdradzę, jaka to marka. Niech ro będzie zagdaka dla czytelniczek - mówi w rozmowie z "Party"