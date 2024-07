1 z 6

Monika Olejnik to jedna wśród wielu polskich gwiazd, które stawiają na zdrowy tryb życia - dużo ćwiczeń, zdrowa i lekka dieta, pozytywne podejście do życia. To wszystko powoduje, że Olejnik wręcz kwitnie! Wiemy, że Olejnik bardzo dużo biega, ale czy zastanawialiście się kiedyś, co dziennikarka je by tak wyglądać? Fotoreporterom udało się ją przyłapać na zakupach w warzywniaku! Dzięki nim dowiedzieliśmy się, że Olejnik stawia na owoce i warzywa. Dziennikarka w warszawskim sklepiku kupiła ciemne winograna i żółte cukinie. Jeśli gwiazda wygląda tak właśnie dzięki lekkiej diecie, my zaraz też pobiegniemy na stragan jak Olejnik! ;)

Chcecie wyglądać jak Olejnik? Pamiętajcie, sezonowe owoce i warzywa to jest to! Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii!

