Monika Olejnik uwielbia biegać - bieganie to jej prawdziwa pasja, której jest w stanie poświęcić naprawdę sporo czasu. Nawet w okresie świątecznym dziennikarka nie zwalnia tempa i nie odpuszcza sobie treningów. Monika Olejnik zamieściła na Facebooku zdjęcia, na których widać jak trenuje tuż przed świętami.

Reklama

Szczawnica świątecznie :) Pozdrawiam w biegu - napisała Olejnik i zamieściła kilka zdjęć z treningu.

My zazdrościmy Olejnik takiej wytrwałości. No i w końcu wiemy, dlaczego Olejnik może cieszyć się taką figurą! Ruch to zdrowie, a w zwłaszcza w święta, kiedy przy stole pozwalamy sobie na więcej jedzeniowych grzeszków ;)

Zobacz też: Monika Olejnik w sukience La Manii i w spektakularnym nakryciu głowy! Czy wyglądała lepiej niż rok temu? SONDA​

Zobacz także

Monika Olejnik biega przed Wielkanocą.

Facebook Moniki Olejnik

Monika Olejnik dba o formę w każdej wolnej chwili.

Facebook Moniki Olejnik

Reklama

Wielkanoc to dla dziennikarki żadna wymówka! Trening musi być!