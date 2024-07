Przy wprowadzeniu do szkół rygorystycznych przepisów dotyczących sklepików szkolnych oraz stołówek i wyrzucenia z nich szkodliwego śmieciowego jedzenia, doszło do skrajności. Dzieci same przynoszą sobie sól, pieprz i cukier do potraw, aby miały smak. Wszystko dlatego, że pani premier Ewa Kopacz chciała zadbać o to, by jak sama powiedziała, najmłodsi "nie byli grubaskami". Ale 1 października, minister edukacji z rządu Ewy Kopacz, Joanna Kluzik-Rostkowska powiedziała, że MEN wywalczył powrót drożdżówek do szkół! A dalej toczy walkę o to, by w sklepikach można było sprzedawać kawę.

Zapytaliśmy Monikę Mrozowską, znawczynię i propagatorkę zdrowego żywienia i gotowania, która sama ma córkę w wieku szkolnym, co sądzi o decyzjach rządu i walce o drożdżówki.

Monika Mrozowska o powrocie drożdżówek do szkoły

Słyszałam, że drożdżówki mają wrócić do szkolnych sklepików, tyle że w wersji bez cukru. Pytanie tylko, czy w tym wydaniu będą dzieciakom smakować. Uważam, że sam pomysł reformy był dobry, tylko jak to zwykle u nas bywa, gorzej wyszło z jego realizacją. Jestem za tym, by dzieciaki mogły sobie kupić dobre, domowe drożdżówki, a nie ich udziwnioną wersję. Ale wszystko rozbija się o przyzwyczajenia żywieniowe dzieciaków. Fajnie, jeśli alternatywą dla drożdżówki w szkole byłyby inne słodkie, ale zdrowsze przekąski, np. batony na bazie płatków owsianych, sałatki owocowe, owoce czy sporządzone na ich bazie koktajle. Ważne, żeby dzieciaki nie miały poczucia, że coś im zostało zabrane - mówi nam Monika Mrozowska.

Monika Morozwska jest mamą trójki dzieci. Dwóch córek - dwunastoletniej Karoliny i pięcioletniej Jagody - oraz rocznego synka Józefa. Jest też autorką książek kucharskich ze zdrowymi przepisami i prowadzącą programy kulinarne. Właśnie na rynek weszła jej książka z przepisami na zdrowe słodycze pod tytułem: "Słodkie i zdrowe, czyli desery, które możesz jeść codziennie".

