W poniedziałek poznaliśmy reprezentanta Polski na konkurs Eurowizji 2015, który odbywa się już w maju w Wiedniu. Wiele osób wybór Moniki Kuszyńskiej mocno zaskoczył, a internauci są podzieleni. W ostrych słowach decyzję TVP skomentował Tomasz Lubert. Zobacz: Lubert ostro komentuje wybór Kuszyńskiej na Eurowizję: Przeciętna barwa głosu. Zrobili jej krzywdę!

Inne gwiazdy takie jak Edyta Górniak czy Doda również wyraziły swoje zdanie i trzymają kciuki za wokalistkę. Kiedy w programie "Świat się kręci" ogłoszono wybór Telewizji Publicznej emocjom i gratulacjom nie było końca. Kuszyńska, która wjechała do studia na wózku inwalidzkim nie kryła szczęścia i wzruszenia. Teraz udzieliła wywiadu portalowi Natemat.pl, w którym wyznała, dlaczego zdecydowała się na udział w konkursie:

Wokalistka przyznaje, że miała obawy czy nie będzie zbyt nudna na tak kolorowy festiwal, ale ostatecznie użyto odpowiednich argumentów, aby ją przekonać:

Do przekonania mnie do występu użyto dokładnie tych samych argumentów, których użyli moi przyjaciele namawiając mnie do powrotu na scenę z mojego niebytu. Miałam dokładnie te same obawy, czy nie będę za nudna, czy się sprawdzę. I tu również stwierdziłam, że trzeba być sobą i nie można udawać kogoś, kim się nie jest. Muszę być szczera i jeśli publiczność w Polsce przyjmuje mnie z dużym entuzjazmem, to może będę miała to szczęście, że publiczność europejska również mnie zaakceptuje.