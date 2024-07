Do wykonania tego makijażu Katarzyna Gajewska użyła:

• Podkład Matchmaster nr 1.5 MAC

• Korektor Lasting Perfection nr 3 Collection

• Puder Luxury Powder Cameo Ben Nye

• Brow Wiz w kolorze Brunette Anastasia Beverly Hills

• Cienie z paletki Catwalk Anastasia Beverly Hills

• Czarny eyeliner Lasting Drama Maybelline

• Cielista kredka Vow Illamasqua

• Brązowa kredka nr 03 Inglot

• Brokatowy cień Sunlight Bobbi Brown

• Tusz Lash Accelerator Endless Rimmel

• Rzęsy Whispie Me Away Velour Lashes

• Bronzer Bahama Mama The Balm

• Szminka nr 3 Revelge Collection