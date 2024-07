1 z 9

Agata Młynarska do swojego programu "Świat się kręci" zaprasza rozmaitych gości. Zazwyczaj bywają to popularne nazwiska ze świata show-biznesu, kultury czy nauki. We wczorajszym odcinku gościli natomiast u niej rolnicy i to w dość wyjątkowych, mocno "rolniczych" okolicznościach. Pojawiła się nawet dorodna krowa, a nieustraszona Młynarska pokusiła się nawet o spróbowanie swoich sił w jej... dojeniu. To się nazywa profesjonalizm!

Tak Agata radziła sobie z krową we wczorajszym odcinku swojego programu: