Przed nami wielki finał najstarszego i najbardziej prestiżowego konkursu piękności w Polsce – MISS POLONIA. Tym razem gala odbędzie się 27 maja w hali widowiskowo – sportowej we Włocławku, które jest Gospodarzem tegorocznej edycji wyborów. W wyborach bierze udział 20 przepięknych kandydatek z całej Polski. Jedna z nic zostanie 43. w historii laureatką Miss Polonia i przejmie koron z rąk Natalii Gryglewskiej.

Konkurs Miss Polonia

Stawka jest wysoka. Zdobywczyni tytułu i bursztynowej korony Miss Polonia (o wartości ponad 50 tysięcy złotych!) będzie reprezentowała nasz kraj w najbardziej prestiżowych konkursach piękności na świecie w tym Miss World. Miss Polonia z 2019 roku, Karolina Bielawska wygrała wybory Miss World 2021. Czy uda się powtórzyć ten sukces? Wkrótce się tego dowiemy!

Mat. prasowe

Jedno jest pewne. Kandydatki do Miss Polonia nie będą miały łatwego zadania. W trakcie gali zaprezentują się w kilku pokazach mody m.in. kolekcji sukni koktajlowych Jenny Lou, sukniach ślubnych projektu Moniki Jankowskiej, sukniach wieczorowych z kolekcji Alette by Ewelina Dec, w pokazie strojów sportowych Gym Glamour, kolekcji casual LAV MAG oraz kostiumach kąpielowych Gabbiano.

Mat. prasowe

Miss Polonia to jeden z najstarszych konkursów piękności na świecie. Aż trudno w to uwierzyć, ale pierwsza edycja plebiscytu odbyła się w… 1929 roku! Dla wielu uczestniczek stał się on początkiem wymarzonej kariery. Trudno wyobrazić sobie dziś polski show biznes bez Anety Kręglickiej, Ewy Wachowicz, Marceliny Zawadzkiej, Pauliny Krupińskiej, Izabelli Krzan czy Karoliny Bielawskiej.

Mat. prasowe

Która z 20 pięknych kandydatek tym razem otrzyma bursztynową koronę Miss? Możecie być częścią tego wyjątkowego widowiska i zobaczyć na żywo koronację Najpiękniejszej Polki. Właśnie ruszyła sprzedaż biletów na galę finałową Miss Polonia na portalu Eventim.pl (www.eventim.pl/artist/finalmisspolonia). Więcej informacji znajdziecie na stronie www.misspolonia.com.pl. Transmisję na żywo z finału będzie można obejrzeć także 27.05 o godzinie 20:40 w TVP2! Powtórka w sobotę, 28 maja w TVP Kobieta.

Partnerem Generalnym konkursu Miss Polonia jest Just Buy It, a Partnerem Głównym Drogerie Natura.

Prezentujemy zdjęcia wszystkich finalistek. Która z nich jest waszą faworytką?