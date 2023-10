W maju 2022 Krystyna Sokołowska została 43. laureatką najstarszego konkursu piękności w Polsce - Miss Polonia. Prywatnie nowa miss ma 25 lat i pochodzi z Białegostoku. Jest studentką dwóch kierunków: wychowania fizycznego i ekonomii oraz właścicielką klubu sportowego. Pracuje jako trener gimnastyki artystycznej i stretchingu z dziećmi i dorosłymi. Mówi biegle w trzech językach. W wolnym czasie gra na fortepianie. Lubi uprawiać sport, gotować oraz podróżować. Po finale konkursu Miss Polonia 2021/2022 Krystyna Sokołowska zaczęła realizować nowe projekty. Nie uwierzycie, ile udało jej się zrobić w zaledwie miesiąc po finale!

Krysia pojawiła się jako gość na wielu ważnych wydarzeniach świata show biznesu m.in. na ostatnim pokazie kolekcji Paprocki & Brzozowski w warszawskiej Elektrowni Powiśle, gdzie zachwyciła stylizacją od Madonna Atelier.

Była także gościem gali #HasztagiRoku oraz wręczenia nagród dla kobiet - Sheo. Krystyna została także zaproszona jako ambasadorka festiwalu "Polska od kuchni". Przez najbliższe miesiące będzie podróżowała po kraju i promowała regionalne tradycje, kulturę, a przede wszystkim przepyszną, polską kuchnię! Wielki finał projektu będzie miał miejsce 1 października na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Na każdej z imprez Krysia prezentuje się znakomicie i zwraca uwagę fotoreporterów, a kamera ją kocha! Czy tym samym pójdzie w ślady swoich poprzedniczek i postawi na karierę w mediach? Przypomnijmy, że laureatki Miss Polonia z lat poprzednich, m.in. Paulina Krupińska czy Izabella Krzan świetnie radzą sobie w roli prezenterek telewizyjnych. Czy taka sama droga czeka Krystynę?

Jednak najchętniej Najpiękniejsza Polka udziela się w działaniach społecznych i charytatywnych. Krystyna wsparła swoim wizerunkiem już wiele inicjatyw i kampanii. Została ambasadorką akcji "Dotykam = Wygrywam" poświęconej profilaktyce raka piersi oraz propagowania samobadania piersi wśród nastolatek i kobiet. Inicjatorką projektu jest znana brafitterka Izabela Sakutova. Inauguracja akcji nastąpi w październiku czyli tak zwanym różowym miesiącu. Miss Polonia pojawiła się w sesji promującej kampanię oraz aktywnie wspiera działania fundacji "Wsparcie na starcie" w social mediach.

Królowa piękności pojawiła się także na wydarzeniu "Serce dla Zwierząt" organizowanym przez portal Psy.pl. Dla Krystyny bardzo ważny jest los zwierząt. Sama jest posiadaczką psa i kota.

Zwierzęta są naszymi przyjaciółmi a często też członkami naszych rodzin. Są to istoty zdolne do myślenia i uczuć. Dlatego tak ważne jest edukowanie społeczności, że zwierzakom trzeba pomagać, dbać o nie i walczyć o ich prawa bo one same tego nie zrobią i musimy interweniować w każdej sytuacji, która im zagraża - mówi Krystyna Sokołowska.