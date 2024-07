Jedna z najpiękniejszych kobiet świata, 43-letnia Australijka Kylie Minogue, wyznała ostatnio, że pragnie zostać mamą. Dotąd ikona stylu stawiała głównie na karierę, ale teraz chciałaby to zmienić.

- Kocham dzieci, ale wiem, że cały proces macierzyństwa nie wychodzi ot tak, za strzeleniem palcami. Mam jednak nadzieję, że i mnie to spotka. Byłabym wtedy przeszczęśliwa! Z pewnością poczułabym się wtedy w pełni spełniona. Jeśli tak się jednak nie stanie to po prostu więcej uwagi poświęcę trójce moich małych kuzynów. To też daje mnóstwo radości - powiedziała Kylie.

Te słowa świadczą o tym, że z pewnością Minogue byłaby wspaniałą mamą. Mamy więc nadzieję, że jej marzenie spełni się bardzo szybko.

(ac)