Zawadzka przyszła na plan nowego sezonu "Farmy" i oniemiała. Na to nie była przygotowana
Nagrywanie nowego, 6. sezonu programu telewizyjnego Polsatu "Farma" właśnie się rozpoczęło, a jedna z prowadzących, Marcelina Zawadzka, postanowiła zrelacjonować swój pierwszy dzień w gospodarstwie w mediach społecznościowych. Jej mina po dotarciu na plan reality-show mówi wszystko.
Marcelina Zawadzka prowadzi program "Farma" wraz z Iloną oraz Mileną Krawczyńskimi. Jako że produkcja nie zapowiedziała wcześniej żadnych zmian w tym gronie, modelka i prezenterka pojawiła się w gospodarstwie podczas pierwszego dnia zdjęciowego najnowszej edycji show. To, co zobaczyła na miejscu, wywołało na jej twarzy natychmiastowe zdziwienie. Gwiazda nie kryła emocji i opowiedziała o wszystkim w nagraniu na swoim profilu na Instagramie.
Marcelina Zawadzka przyszła na plan nowego sezonu "Farmy" i nie kryła zdziwienia
Cały film udostępniony na profilu Marceliny Zawadzkiej na Instagramie rozpoczął się jeszcze od pokazania kadrów z rodzinnego domu prezenterki. Po pożegnaniu z synkiem i otrzymaniu kanapki na drogę od taty, wyruszyła w stronę planu nowego, 6. sezonu "Farmy". Chwilę później fani mogli zobaczyć już widoki prosto z planu lubianego reality-show polsatu. Nie zabrakło charakterystycznego dla gospodarstwa siana oraz drewnianych konstrukcji. Sama Marcelina również nawiązywała do klimatu swoimi stylizacjami.
Dzień nagrywek nowego sezonu 'Farmy' za nami!!! Wow, co to był za dzień! Zebrałam wszystko w całość, żebyście mogli być tam razem ze mną. Koniecznie zostańcie do końca, żeby zobaczyć moją reakcję na tegoroczną Farmę
I rzeczywiście, internauci mogli zobaczyć wyrażającą zdziwienie minę Zawadzkiej, kiedy po raz pierwszy zobaczyła nową scenografię programu, zapowiadając w ten sposób nadchodzące emocje dla telewidzów.
Marcelina Zawadzka pokazała kulisy 6. sezonu "Farmy". Posypały się komentarze
Marcelina Zawadzka swoją relację z pierwszego dnia zdjęciowego do nowej, 6. edycji "Farmy" zakończyła pytaniem do swoich odbiorców.
Jak myślicie - co tym razem czeka na uczestników Farmy?
Na odpowiedzi internautów nie trzeba było długo czekać. Prezenterka otrzymała nie tylko przewidywania fanów programu względem kolejnego sezonu, lecz także masę komplementów.
Nie mogę się doczekać nowego sezonu. Mega wyglądasz.
Tyle wejść już od pierwszego dnia to oznacza tylko jedno, bardzo dużo pojedynków, być może codziennie
Wieści o nowej edycji "Farmy" przekazały już też siostry Krawczyńskie.
