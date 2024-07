Pogoda chyba specjalnie na przyjazd gwiazd postawiła na upały. A co za tym idzie, letnie stylizacje - w rozkwicie! Beata Sadowska na Festiwalu w Międzyzdrojach zaprezentowała się w sukience maxi, która jest niezbędnikiem wakacyjnych looków. Długa suknia w orientalnym stylu sprawdzi się zarówno na plaży, jak i na wieczornej randce.

Ewa Pacuła, która aktualnie przebywa nad morze też wybiera sukienki do ziemi. Ostatnio pojawiła się w różowej sukience, która doskonale pasowała do jej włosów blond. Jak widać sukienki maxi to hit nie tylko wybiegów światowych designerów, ale i polskich gwiazd. Która według was wypadła lepiej?

