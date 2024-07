Kilka tygodni temu wśród polskich celebrytów pojawiła się moda na splasha czyli publikowanie filmików, na których gwiazdy oblewały się wodą i wyzywały do zrobienia tego samego swoich kolegów i koleżanki. Trend ten podchwycili Amerykanie, ale w wersji charytatywnej. Przypomnijmy: Tego się nie spodziewaliśmy. Nawet Anna Wintour nagrała swojego splasha

Nie oznacza to jednak, że zobaczyliśmy tę zabawę już w wykonaniu wszystkich rodzimych celebrytów. Teraz do ich grona dołączył Michał Wiśniewski i udowodnił, że wciąż drzemie w nim potencjał showmana. Piosenkarz postanowił bowiem skorzystać z pomocy straży pożarnej, która oblała go ogromnym strumieniem wody. Duży plus za odwagę i poczucie humoru! Do wyzwania Michał nominował m.in. swoją córkę Fabienne.

Tak splasha robi Michał Wiśniewski. Rozbawił was?

