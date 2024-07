Michał Szpak nigdy nie ukrywał, że chciałby wziąć udział w Eurowizji 2016 w Sztokholmie! W wielu wywiadach muzyk o tym wspominał, a teraz zaprezentował dwa teledyski do piosenek "Such Is Life" oraz "Color Of Your Life".

Reklama

Michał Szpak nagrał dwie piosenki na Eurowizję

Michał Szpak ma osobowość i głos, co jest bardzo ważne na tego typu konkursach. Wokalista w rozmowie z Interią wyznał, że jest gotowy na to, aby wziąć udział w Eurowizji:

To jest po prostu bardzo dobry utwór, świetna ballada. Obserwowałem w tym roku Eurowizję i faktycznie, po świetnej piosence z Łotwy (Aminata "Love Injected" - dop. red.), po prezentacji tak kompletnej i wybitnej artystki, tak emocjonalnej piosenki stwierdzam, że miałbym na Eurowizji szansę. Już nawet mam w głowie utwór, który chciałbym wykonać, który ukaże się na płycie w październiku. Chciałbym pojechać na Eurowizję, zmierzyć się z europejskimi artystami i zaprezentować kompozycję, która wiem, że odciśnie duże emocjonalne piętno na tym konkursie.

W połowie grudnia Michał Szpak zaprezentował dwa teledyski, ale nie wie jeszcze, który utwór mógłby pojawić się na Eurowizji. Pomóżcie mu wybrać!

Zobacz: Michał Szpak inspiruje się Michaelem Jacksonem? Stylizacja na to wskazuje...

Zobacz także

Michał Szpak "Such Is Life"

Michał Szpak "Color Of Your Life"

Michał Szpak ma głos i osobowość. Sprawdzi się na Eurowizji?