Michał Szpak pod budynkiem TVN

Michał Szpak był dziś gościem programu "Dzień dobry TVN". Piosenkarz odpowiadał o swoich emocjach, związanych z sukcesem na konkursie Eurowizji. Artysta jak zwykle zaprezentował niesamowicie stylowy look! Michał miał na sobie czarne spodnie, czarną koszulkę oraz długą kamizelkę w czerwno-czarną kratę. To stylizacja godna gwiazdora! My jesteśmy na tak! Lubimy konsekwencję w wizerunku Michała Szpaka. Po programie wokalista chętnie rozmawiał z fanami oraz robił sobie z nimi zdjęcia! Zobaczcie!

