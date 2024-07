Michał Szpak już w Polsce! Na lotnisku w Warszawie przywitał go tłum fanów, którzy zaśpiewali dla artysty jego hit "Jesteś bohaterem". Na miejscu nie zabrakło również dziennikarzy z TVN 24 i Dzień Dobry TVN. Michał Szpak po raz pierwszy opowiedział o swoim wyniku na Eurowizji 2016, głosowaniu jurorów oraz najbliższych planach.

Michał Szpak na Eurowizji 2016 w głosowaniu jurorów zajął przedostatnią pozycję (zdobył tylko 7. pkt). Na szczęście, widzowie go uratowali. W głosowaniu publiczności zajął wysokie, trzecie miejsce, a ostatecznie - ósmą pozycję. Jak Michał Szpak komentuje decyzję jurorów z europejskich krajów, którzy pozbawili go cennych punktów?

Uważam, że jest to niesprawiedliwe i trochę bolesne. Gdyby wszystko odbywało się fairplay to moglibyśmy stanąć na podium. Głosy jury dla mnie nie mają znaczenia, ja śpiewam dla publiczności - mówi Michał Szpak w TVN 24.

Na szczęście Michał Szpak mógł liczyć na ogromne wsparcie fanów, ale i... światowych gwiazd - m.in. autorki Harry'ego Pottera czy Hozier'a, którzy pogratulowali mu wspaniałego występu na Eurowizji 2016:

To jest niesamowite, że kobieta, która stworzyła Harry'ego Pottera wspominała też o mnie. Niezwykłym wyróżnieniem było to, kiedy w półfinale napisał o mnie Hozier, to było dla mnie mega wyróżnienie. - mówił szczęśliwy Michał Szpak w DDTVN.