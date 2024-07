Kim jest ten uśmiechnięty, szczerbaty chłopczyk ze zdjęcia? To Michał Szpak! Fani nie mogą uwierzyć, że Michał aż tak siebie nie przypominał, gdy był mały. Nawet sam Szpak napisał, że sam jest zdziwiony jak się zmienił od czasu, gdy był dzieckiem.

Reklama

Instagram

Michał Szpak pojechał do domu na święta i najwyraźniej naszło go na wspomnienia. Ale już niedługo wraca do rzeczywistości, bo za 43 dni czeka nas konkurs Eurowizji w Sztokholmie, do którego Szpak, jako nasz reprezentant, mocno się przygotowuje. Ćwiczy utwór "Color of Your Life", trenuje też formę na siłowni, aby dobrze wyglądać! My już nie możemy się doczekać chwili, gdy Michał stanie na scenie i zmiecie konkurencję, a Wy?

Zobacz także: Michał Szpak będzie miał sporą konkurencję na Eurowizji! Reprezentant Białorusi planuje wystąpić... nago!

Zobacz także

Michał Szpak na siłowni.

Instagram

Reklama

Michał Szpak spędził święta z siostrą.