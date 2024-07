Nazwisko Niemczyckich pojawia się ostatnio często w kontekście Anny Czartoryskiej, która w zeszłym roku wyszła za mąż za Michała Niemczyckiego. Niedawno para potwierdziła, że spodziewa się dziecka, które ma przyjść na świat latem tego roku. Media już spekulują na temat przyszłego potomka i mariażu wielkiego biznesu z arystokracją. Przypomnijmy: Na dziecko milionera i Czartoryskiej czeka olbrzymi majątek

Michał Niemczycki zajmował się dotąd własnym biznesem i to z doskonałym skutkiem, m.in. produkcję wody mineralnej "Voda" czy aplikacji Freebee przeznaczonej dla biznesmenów. Teraz poinformował na łamach branżowego "Własnego Biznesu", że stanie na czele należącej do jego ojca miliardera Courtis Group, działającej m.in. na rynku farmaceutycznym, lotniczym, RTV czy hotelarskim. Warto dodać, że majątek Zbigniewa Niemczyckiego szacowany jest na 1,7 miliarda złotych, co plasuje go w okolicach pierwszej dziesiątki najbogatszych Polaków.



Cztery lata temu wróciłem do Polski ze Stanów Zjednoczonych, gdzie studiowałem i pracowałem, by zaangażować się w rozwój rodzinnego biznesu. Ojciec chciał, żebym orientował się w najważniejszych sprawach każdej ze spółek. Szybko jednak obaj zrozumieliśmy, że zanim przejmę prowadzenie firm ojca, powinienem najpierw zbudować własny biznes od podstaw, tu w Polsce. Zobaczyć, jak to wygląda, z czym się wiąże, jak rekrutuje i buduje się zespół, zwiększa wartość firmy - tłumaczy w wywiadzie dla magazynu "Własny Biznes".

Patrząc na to, jak prężnie młodszy Niemczycki rozwija swoje biznesy, można mieć pewność, że majątek rodziny pod jego wodzą będzie się stale powiększał.

