Roksana Węgiel świętuje ogromny sukces. Jest warta blisko 100 milionów złotych!

Roksana Węgiel w błyskawicznym tempie wyrasta na wielką gwiazdę. Po ogromnym sukcesie na Eurowizji Junior 14-latka nie osiadła na laurach. Roxie wciąż pracuje nad swoim głosem i nowymi piosenkami. Niedawno w sieci pojawił się teledysk do jej nowego hitu pt. "Lay Low". Choć większość fanów jest zachwycona tą produkcją, pojawili się również i tacy, których ona oburza. Dlaczego? Zobaczcie poniżej! Dlaczego fani skrytykowali piosenkę Roksany Węgiel "Lay Low"? Niektórzy fani po wysłuchaniu nowego hitu Roxie Węgiel uznali, że jest on zbyt dojrzały, jak na 14-latkę. - Ten kto wymyślał tekst to się chyba trochę zagalopował - Dość, że twoja jedna ze stylizacji w tym teledysku jest wyzywająca to jeszcze mnóstwo podtekstów. Taka młodzież XXI w. 😒 - Ile ona ma lat żeby śpiewać takie teksty? - Jak usłyszałam tekst tego utworu, to mało co nie umarłam... Fajna piosenka, tylko ten teledysk, słowa itp... Piosenka super, ale słyszeć takie słowa z ust 14-latki jest trochę dziwne... - czytamy w komentarzach. Co tak oburza fanów Roksany Węgiel? Być może chodzi o ten fragment: Chłopcze, przez ciebie nie mogłam spać aż do rana. Myślenie o tobie nie daje mi spokoju. Jesteś obsesyjnym pragnieniem, który płynie w moich żyłach. Mimo wszystko to lubię. Tak, lubię to, lubię to - śpiewa Roxie w piosence "Lay Low". Zobacz także: Ten QUIZ ułożyła dla Was sama Roksana Węgiel! Jak dobrze ją znasz? Sprawdź się! Jak na te zarzuty zareagowała Roksana Węgiel? Artystka postanowiła opublikować na Instagramie obszerny komentarz w tej sprawie. Zauważyłam, że w komentarzach wielu z Was stara się przetłumaczyć znaczenie piosenki „Lay Low”. Od razu dodam, że nie należy tłumaczyć go tak...