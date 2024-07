W mediach coraz częściej pojawiają się plotki o rzekomym końcu kariery Dody. Według prasowych doniesień płyta artystki okazała się klapą, przez co na koncertach pojawia się coraz mniej fanów.

Rewelacje dotyczące kariery Dody postanowił skomentować ostatnio jej menedżer, który na oficjalnej stronie piosenkarki zamieścił specjalne oświadczenie.

- …Ostatni Album „7 Pokus Głównych” osiągnął sprzedaż przekraczającą 27 tysięcy egzemplarzy, dzięki czemu ociera się o status platynowej płyty. Na uwagę zasługuje fakt, iż album zaledwie jednego polskiego artysty spośród płyt wydanych w drugiej połowie 2011 roku osiągnął sprzedaż, która zakwalifikowała go do miana platynowej płyty(źródło danych: Związek Producentów Audio-Video). Wysoka sprzedaż „7 Pokus Głównych” plasuje wydawnictwo w gronie najlepiej sprzedających się krążków roku. Nieprawdą są także informacje dotyczące braku koncertów Gwiazdy. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Doda zagrała serię koncertów, odwiedzając wiele miast. Każdy z nich był absolutni wyjątkowy i gromadził tysiące fanów…- napisał Jakub Majoch.

Menedżer gwiazdy, przy okazji, pogratulował Ewie Farnej, która pokonała Dodę w eliminacjach do MTV Europe Music Awards.

Wygląda więc na to, że fani Dody nie muszą obawiać się końca jej kariery! Wręcz przeciwnie! Gwiazda święci triumfy i szykuje się do premiery autorskiego klipu!

