Pierwszy skandal w tym roku należy do Maryli Rodowicz. Gwiazda występując na Sylwestrze w Gdyni w stroju imitującym nagie piersi i brzuch sprowokowała dziennikarzy i widzów. Reakcja na zdjęcia była natychmiastowa. W internecie mnoży się od memów z odważnym zdjęciem piosenkarki. Ostatni chyba przypadł jej do gustu, bo postanowiła go udostępnić na swoim Facebooku. Jednocześnie jest to pierwszy komentarz gwiazdy w sprawie całej afery.

Reklama

Rodowicz wkleiła grafikę stylizowaną na wzór newsa z tabloidu, z której krzyczy nagłówek "Marylonekin". Zdjęcie w ciągu kilku minut podbiło internet i doczekało się sporej ilości udostępnień.

Gratulujemy dystansu do siebie. Mogłyby się od niej uczyć inne gwiazdy.

Zobacz: To nie pierwszy raz kiedy Rodowicz pokazała piersi. Pamiętacie to zdjęcie?

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy na Sylwestrze w Gdyni: