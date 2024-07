Melania Trump zamieszkałą w Białym Domu. Pierwsza Dama USA razem z 11-letnim synem Barronem w końcu przeprowadzili się z Nowego Jorku do Waszyngtonu. To pierwszy taki przypadek w historii, kiedy żona prezydenta Stanów Zjednoczonych wprowadza się do Białego Domu z opóźnieniem. Dlaczego tak się stało? Melania i Donald Trumpowie zadecydowali, że nie będą zmienić synowi Barronowi szkoły w połowie roku. Teraz syn pary prezydenckiej USA ma już wakacje, a jego rodzice znów będą razem na co dzień.

Reklama

Zobacz też: Zobacz, jak zareagowała Melania Trump, gdy Donald jej dotknął! O jej minie znów mówią wszyscy! WIDEO

Zobacz, jak Donald Trump powitał żonę i syna po przylocie do Waszyngtonu. Były czułości? ;)

Zobacz także

Polecamy: Ostatnią stylizacją Melania Trump wywołała wielkie kontrowersje. Nie zasługuje na miano ikony stylu?

Melania Trump z synem Barronem przylecieli do Waszyngtonu, by na stałe zamieszkać w Białym Domu.

East News

East News

Reklama

Donald Trump wyglądał na zadowolonego z przyjazdu rodziny.